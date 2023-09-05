Популярная актриса вышла в свет в прозрачном наряде

Популярная американская актриса и модель Габриэль Юнион появилась на публике в откровенном наряде.

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Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость посетила концерт певицы Беойнсе в Лос-Анджелесе, который состоялся в рамках тура Renaissance. Манекенщица вышла в свет в блестящем платье с капюшоном, прозрачная ткань которого демонстрировала ее серебристое нижнее белье. Телезвезда выбрала упомянутый образ, следуя дресс-коду тура Renaissance.