3 звезды, которые выступают против обнаженных сцен

В то время как одни звезды без стеснения обнажаются на съемочных площадках и делают это неоднократно, если того требует профессия, другие наотрез отказываются от откровенных сцен.

© кадр из сериала "Секс в большом городе"

Кому-то пойти на это мешают принципы, кому-то невысокая самооценка, а у кого-то свои, более неординарные причины.

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Подробнее об актрисах, для которых "голые" эпизоды – табу, читайте в материале "Рамблера".

Сара Джессика Паркер

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

В популярном сериале "Секс в большом городе" можно встретить десятки откровенных и даже провокационных сцен. Однако ни в одной из них вы не увидите Паркер – даже несмотря на то, что она исполнила в сериале главную роль. По словам звезды, в ее съемочных контрактах нет каких-то сумасшедших пунктов, которые можно встретить у многих звезд, лишь одно правило – никаких обнаженных сцен.

"Я скромный человек и не горжусь своей внешностью. И вы не сможете мне заплатить достаточно, чтобы кто-то притворился мной в интимной сцене. Так что никаких тел-дублеров", – рассказывала актриса в интервью.

Меган Фокс

Кадр из фильма "Тело Дженнифер"

Фокс не раз признавали самой сексуальной актрисой своего поколения, однако это не убедило звезду в том, что она должна появиться на экране голой. Фокс объясняет свое табу на откровенные сцены боязнью увидеть себя не в лучшем свете:

"Одного неудачного кадра будет достаточно, чтобы я вообще перестала заниматься сексом, я все время буду думать, что выгляжу как гиппопотам".

Эмма Уотсон

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

Вопреки опасениям фанатов "Гарри Поттера", Эмма Уотсон не стала заложницей роли Гермионы и смогла проявить себя во многих других крупных проектах. Однако вместе с тем звезда не хочет открещиваться от роли, которая еще в детстве принесла ей всемирную славу. Именно поэтому актриса не намерена появляться обнаженной на экране, а также играть в аморальных сценах:

"Я не собираюсь снимать одежду или употреблять запрещенные вещества на камеру, не хочу забывать Гермиону. И я не хочу, чтобы забывали меня в роли Гермионы. Я горжусь этой ролью".