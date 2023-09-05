Певец Алекс Малиновский показал фото новорожденной дочери

37-летний певец Алекс Малиновский шокировал своих подписчиков новостью о рождении ребенка.

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На своей странице в Instagram (владелец соцсети - компания Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещена) артист опубликовал кадр, на котором держит в своих руках ребенка.

«Люблю тебя, моя маленькая-большая Вселенная», — подписал публикацию артист.

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Пользователя блога решили, что у певца родилась дочь, поэтому оставили в комментариях множество добрых слов и поздравлений.

К слову, сам Малиновский эту новость пока никак не комментирует, а также не раскрывает пол и имя ребенка.