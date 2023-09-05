Певец Алекс Малиновский показал фото новорожденной дочери
37-летний певец Алекс Малиновский шокировал своих подписчиков новостью о рождении ребенка.
На своей странице в Instagram (владелец соцсети - компания Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещена) артист опубликовал кадр, на котором держит в своих руках ребенка.
«Люблю тебя, моя маленькая-большая Вселенная», — подписал публикацию артист.
Runews24
Пользователя блога решили, что у певца родилась дочь, поэтому оставили в комментариях множество добрых слов и поздравлений.
К слову, сам Малиновский эту новость пока никак не комментирует, а также не раскрывает пол и имя ребенка.
Ранее Алекс Малиновский рассказывал о взаимоотношениях с певцом Димой Биланов. Артист пояснил, что они с Биланом сразу друг друга невзлюбили.