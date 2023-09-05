Алессандра Амбросио рассталась с возлюбленным

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио рассталась со своим возлюбленным, манекенщиком Ричардом Ли после двух лет отношений. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера из окружения модели.

© Газета.Ru

По словам инсайдера, этим летом 42-летняя Алессандра Амбросио и 41-летний Ричард Ли "не проводили много времени вместе".

"Она была с подругами и детьми, а он работал, поэтому они отдалились друг от друга и некоторое время не встречались", - уточнил он.

Инсайдер добавил, что пара не виделась несколько месяцев, но шансы на воссоединение все же есть.

"Она всегда очень любила его, так что, возможно, у них все получится, но кто знает?" - добавил он.

Алессандра Амбросио и Ричард Ли начали встречаться в 2021 году. До романа с манекенщиком бывший "ангел" Victoria's Secret на протяжении двух лет была в отношениях с итальянским дизайнером Николо Одди, а с 2008 по 2018 год была замужем бизнесменом Джейми Мазуром. В браке у пары родились двое детей - дочь Аня и сын Ноа.