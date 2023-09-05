Шер поклялась в верности длинным волосам и джинсам
Американская певица Шер в интервью на передаче «Доброе утро, Британия» поклялась в верности длинным волосам и джинсам.
«Не верю, что однажды мне исполнится 80, быстрее, чем мне хотелось бы. И я продолжу носить джинсы, и я продолжу носить длинные волосы. Буду делать то же, что обычно», — сказала 77-летняя звезда.
По словам Шер, в молодости она обсуждала с подругой, когда им стоит сменить стиль, поскольку тогда женщины не выглядели подобным образом в старшем возрасте. Однако это время, добавила она, еще не настало.
Певица отметила, что выглядит моложе своего возраста благодаря хорошей генетике.
«Не знаю, делает ли моложе ощущение себя молодым. Я не уверена, я следую трендам. У меня много молодых друзей, но и старых. Я не пытаюсь быть моложе, я — это просто я», — сказала она.
В мае Шер и 37-летний продюсер Александр Эдвардс объявили о расставании.
На критику столь большой разницы в возрасте в отношениях Шер заявляла, что «любовь не знает математики».
«Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим», — писала она в соцсетях.