Ольга Орлова высказалась о работе с психологом

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не ходит к личному психологу.

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Орлова объяснила, что работает над собой самостоятельно. Звезда также рассказала, что никогда не испытывала перепады в настроении.

Орлова начала свою карьеру в 1995 году, когда стала участницей группы "Блестящие". Она дебютировала в клипе группы "Там, только там".

Помимо музыкальной карьеры она работала в кино и на телевидении. Она снялась в картинах "Анна Карамазофф", "Золотой век", "Любовь-морковь". В 2017 Орлова стала ведущей реалити-шоу "Дом-2", где подружилась с телеведущей Ксенией Бородиной.

В сентябре Орлова опровергла, что Бородина доминирует в их дружбе. Она заявила, что такое поведения возникает, когда один не воспринимает другого как себе равного. Звезда считает, что только неуверенные в себе люди пытаются всегда доминировать.