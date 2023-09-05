Ольга Орлова высказалась о работе с психологом
Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не ходит к личному психологу.
Орлова объяснила, что работает над собой самостоятельно. Звезда также рассказала, что никогда не испытывала перепады в настроении.
Орлова начала свою карьеру в 1995 году, когда стала участницей группы "Блестящие". Она дебютировала в клипе группы "Там, только там".
Помимо музыкальной карьеры она работала в кино и на телевидении. Она снялась в картинах "Анна Карамазофф", "Золотой век", "Любовь-морковь". В 2017 Орлова стала ведущей реалити-шоу "Дом-2", где подружилась с телеведущей Ксенией Бородиной.
В сентябре Орлова опровергла, что Бородина доминирует в их дружбе. Она заявила, что такое поведения возникает, когда один не воспринимает другого как себе равного. Звезда считает, что только неуверенные в себе люди пытаются всегда доминировать.
Орлова отметила, что внешность может быть обманчива. Так, по ее словам, Бородина только кажется жестким человеком, а на деле она - "тонкий и ранимый цветок". С певицей все наоборот. Как заявила Орлова, с виду она "милашка", но внутри у нее "самурайская сталь".