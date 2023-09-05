90-летняя Джоан Коллинз поделилась пляжными фотографиями

Британская актриса Джоан Коллинз, наиболее известная по роли Алексис Колби в сериале "Династия", поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией отпускных снимков.

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90-летняя Джоан Коллинз сделала коллаж из нескольких селфи, чтобы показать поклонникам свою коллекцию соломенных шляп.

Практически на всех фотографиях актриса запечатлена в белой обтягивающей футболке, солнцезащитных очках и с красной помадой.

Звезда "Династии" добавила в галерею один снимок, на котором позировала в белом купальнике в бассейне.

"Этим летом я носила сразу несколько шляп. Какую бы вы выбрали?" - подписала снимки актриса.

Подписчики оценили коллекцию шляп Джоан Коллинз и восхитились внешним видом актрисы. "Вы потрясающе красивая женщина! Снимаю шляпу", "Вам невероятно идут шляпы", "У вас отличный вкус! И все шляпы потрясающие", "Вы великолепно выглядите", "Невозможно поверить, что этой женщине недавно исполнилось 90 лет", "Икона стиля", - написали пользователи в комментариях.

Джоан Коллинз пять раз была замужем. Ее первым мужем был ирландский актер Максвелл Рид, с которым она была вместе с 1952 по 1956 год. Позже у нее была связь с Сидни Чаплином, братом Чарли Чаплина.

В 1963 году она вышла замуж за певца и актера Энтони Ньюли. Она родила от него сына и дочь, а в 1971 году они развелись.

В третий раз она вышла замуж в 1973 году за руководителя студии Apple Records Рона Касса, который стал отцом ее дочери. Они развелись в 1983 году.

Спустя два года актриса вышла замуж за шведского певца Питера Холма. После их скандального развода в 1987 году Коллинз на время покинула США и вернулась в Лондон.