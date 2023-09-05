Внешний вид Меган Фокс на новых фото раскритиковали в сети

Внешний вид американской актрисы и фотомодели Меган Фокс на новых фото раскритиковали в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

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Папарацци сняли 37-летнюю звезду «Трансформеров» на улице в Нью-Йорке в обществе ее возлюбленного — 33-летнего рэпера и рок-музыканта Machine Gun Kelly.

Знаменитость предстала перед камерами в атласном черном мини-платье в белый горох на тонких лямках и лоферах на платформе. Кроме того, она надела парик ярко-красного оттенка с короткой челкой, подчеркнула глаза черными стрелками, а губы — коричневым карандашом.