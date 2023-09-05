Нюша — об ошибках, популярности и семейном счастье

Певица Нюша возвращается на сцену после долгого перерыва. 7 сентября в Зеленом театре ВДНХ пройдет ее сольный концерт. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнительницей накануне выступления.

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— Нюша, вы долгое время провели с детьми (у певицы двое детей: 4-летняя дочь Серафима-Симба и годовалый сын Саффрон. — «Вечерняя Москва»), отдыхали от концертной деятельности. Не сложно заново вливаться в рабочий процесс?

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— Не так уж сильно я отклонилась от рабочего процесса (улыбается). Это был вынужденный отдых, потому что параллельно я восстанавливала форму после вторых родов. Мне нужно было время. При этом мое тело все прекрасно помнит и очень быстро включилось во все привычные процессы.

— Что нового ждет зрителя на концерте? Прежние хиты или совсем другая Нюша?

— И то, и другое! Конечно, мое новое духовное состояние отразится в обновленной программе. Там будет совершенно другая хореография. И новый творческий взгляд, в первую очередь. Все известные хиты тоже прозвучат, ведь они все являются неотъемлемой частью моей истории.

— Вы на сцене уже больше 15 лет. Как изменились «правила» шоу-бизнеса? И в лучшую ли сторону эти изменения?

— Да, безусловно, в лучшую. По крайней мере, большинство перемен. Сейчас у исполнителей гораздо больше возможностей заявить о себе благодаря интернету, социальным сетям. Когда я начинала, были шансы пробиться на конкурс, радиостанцию. Но минимальные, потому что необходимо было попасть в определенный формат. Сейчас же есть разные способы презентовать себя аудитории. Можно даже не звучать на радио и телевидении — ты можешь быть известен в интернете.

— Многим этого хватает?

— Да. Артисты могут зарабатывать. Для продюсеров тоже все изменилось. Когда я начинала, было много частично сфабрикованных проектов: артисты не знали, кем хотят быть — продюсеры придумывали все за них: внешний образ, песни, стиль в целом. Яркий пример — концептуальные проекты Максима Фадеева. Сейчас я вижу, что появляются более самодостаточные артисты, которых не нужно так скрупулезно «собирать».

Они знают, чего хотят. Насчет продюсеров в нашей стране всегда были стереотипы: дескать, именно продюсер помогает довести все до ума, огранить артиста как бриллиант. На самом деле у продюсеров несколько иные задачи. Сейчас больше работает команда: как продвинуть артиста, как найти хороших партнеров, как поддержать его деятельность. А творчество все-таки остается за артистом.

— Может ли отсутствие музыкального образования, навыков помешать раскрыться полностью? Как относитесь к музыкальным блогерам?

— У меня положительное отношение к творческим начинаниям любого человека, который хочет раскрывать свои таланты. Даже если он без музыкального образования. Я ведь тоже его не получила, по большому счету. Если не считать длительных занятий с педагогом по сольфеджио. Я не считаю, что это огромная проблема. Важно, чтобы у человека было желание. Мы должны проявлять себя в этом мире так, как умеем, и начинать с того, что у нас хорошо получается, к чему лежит душа.

— Ваш отец, Владимир Шурочкин, вас больше не продюсирует. Обращаетесь ли вы к нему за советом?

— С моим папой мы действительно налаживали отношения. Очень важно было вернуть в первую очередь связь «дочка — папа», разделять, что есть профессионал, к которому я всегда могу прийти за советом, и есть отец. Как продюсер и артист мы уже сделали друг для друга все, что могли. И теперь он для меня просто папа. Сейчас я не работаю с музыкальными продюсерами. Но для меня важна хорошая команда.

— У вас есть проект «Примерочная профессий», где вы помогаете людям «примерить» на себя новые специальности. А сами хотели бы всю жизнь провести на сцене или интересны и другие сферы?

— Я не исключаю, что может появиться что-то дополнительное. Музыка — это фундамент моей жизни, она была, есть и будет. Но я не исключаю, что появится что-то в дополнение. Если захочется «примерить» на себя что-то еще, я попробую.

— Вы осваивали актерскую профессию в Израиле. Почему именно там?

— Обычно я занимаюсь онлайн с педагогом. Израиль был ближайшей локацией для очного занятия, самым удобным местом, куда я могла прилететь к нему на мастер-класс.

— Вы живете на две страны: Россия и ОАЭ. Сейчас многие ищут в отъездах звезд политическую подоплеку. Но вы выступали на Дне России, говорили о любви к родине. У вас причины только личные, профессиональные?

— Дело в том, что моя семья уже давно живет так. И многие артисты привыкли к такому образу жизни. Для этого не нужно покупать в другой стране недвижимость. Зависит это в том числе от сезона: зима у нас довольно долгая, и хочется проводить ее в теплых краях. Наша семья любит путешествовать, и друзья живут по всему миру. Поэтому мы часто меняем локации. Сейчас у нас с мужем много рабочих моментов в Дубае, которые требуют внимания. Конечно, такой образ жизни подходит не каждому, но главное, что нам такой формат комфортен.

— Как вы отнеслись к тому, что вас в 2017 году внесли в список «Миротворец» за неоднократное посещение Крыма?

— Я как артист приезжаю к людям — туда, где меня ждут. Так было и до внесения в этот список, и сейчас. Отчасти обидно, что теперь есть места, где невозможно выступить с концертом. Я всегда хочу быть там, где любят меня и мои песни.

— Вы проходили когда-то курсы автора «Марафона желаний» Елены Блиновской. Как восприняли новость об уголовном деле в ее отношении из-за неуплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей?

— Да, я проходила марафоны Лены. Очень много всего важного и хорошего произошло благодаря им. Но у каждого из нас есть испытания и сложности в жизни, у всех свои экзамены. Я понимаю, что сейчас у нее непростой период. Уверена, она со всем справится и сможет извлечь уроки из сложившейся ситуации. Мое отношение к Лене никак не изменилось. Я понимаю, что значат такие испытания. Стараюсь философски относиться к жизни: каждый из нас не идеален. Это шанс задуматься, понять, над чем нужно поработать. Бывает так, что люди оступаются. И чем известнее ты, тем больше ответственность — и об ошибке знает вся страна. Нужно выдержать определенное давление, не все к такому готовы.

— Вы открыто говорили о непростом периоде в семье, об измене мужа (бизнесмена Игоря Сивова. — «Вечерняя Москва»). Тогда вы сумели сохранить брак. В чем, на ваш взгляд, секрет счастливых прочных отношений?

— Во-первых, я не говорила о том, что мне изменил муж. Я сказала, что в отношениях мы пережили измену. А дальше каждый воспринял это по-своему. Что касается счастья в браке, я думаю, одного секрета быть не может. Это процесс — как и выстраивание отношений с близкими, с детьми, с друзьями. И в этом процессе заинтересованы двое. Если это необходимо, то люди должны меняться, работать над собой. И я считаю, нужно быть честным — с собой и со своим партнером.

ДОСЬЕ

Нюша (имя при рождении Анна Шурочкина) родилась 15 августа 1990 года в Москве. Певица, автор песен, композитор, актриса озвучки. Обрела популяр ность в 2007 году после победы в конкурсе «СТС зажигает суперзвезду». В 2009 году выпустила первый сингл «Вою на Луну». Лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и многих других.

Коротко о главном

— У ваших детей необычные имена: Серафима-Симба, Саффрон. Не было ли опасений, что сверстники будут поддразнивать?

— Нет, не было. Я считаю, что все мы — уникальны, просто кто-то отмечает это в себе, подчеркивает, а кто-то — нет. В нашей семье принято ценить свою уникальность. Детям их имена нравятся. В будущем, если кто-то из них захочет, всегда будет возможность поменять имя. Но я не думаю, что у нас будет такая история.

— А в браке как делите обязанности с мужем Игорем Сивовым?

— Мы скорее воплощаем классический вариант: муж — глава семьи. Все-таки мужчина должен уметь выстроить платформу, на которой она стоит. При этом мне важно чувствовать себя независимой и реализованной женщиной. У нас много задач, которые мы делегируем. Например, помощь по дому, готовка — я занимаюсь этим только, когда искренне этого хочу, делаю это в удовольствие для себя и близких. Думаю, в браке нужно быть максимально мобильным.

— Вы как-то говорили, что ваши отношения с мамой напоминают дружеские. А существует ли женская дружба?

— Для меня да. Дружба — это то, чему нужно учиться. Так же как мы учимся любить друг друга, мы учимся дружить. Мои отношения с мамой действительно в чем-то дружеские, но сейчас я стала по-другому смотреть на них. Я вижу в нас все-таки в первую очередь маму и дочку.

— У вас есть линия экоодежды. Не считаете ли, что тема бережного отношения к природе отчасти превратилась в моду? Хорошо это или плохо?

— Я думаю, что в любом случае хорошо. Сейчас такое время, когда необходимо, чтобы это действительно стало модным — пойдет на благо нашей планеты. Мода поможет людям, не осознающим глобальные процессы загрязнения, научиться веА в браке как делите обязанности с мужем сти экологичный образ жизни.

— Что вам помогает держать себя в отличной форме, быстро восстанавливаться после родов?