Кейт Мосс показала фигуру на съемке без одежды
Британская супермодель Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании Anine Big. Об этом сообщает WWD. 49-летняя Кейт Мосс снялась в нескольких дерзких образах.
На одном из кадров она позировала в кожаном жакете на голое тело. Волосы ей распустили и сделали нюдовый макияж.
"Пару лет назад я начала говорить своей команде, что было бы здорово, если бы Кейт Мосс стала лицом бренда. Затем мы узнали, что ее стилист хочет взять несколько моделей одежды из нашей коллекции. Тогда мы подумали, что мечта сбудется", — рассказала Анин Биг.
Звезда занимает должность креативного директора бренда Diet Coke, которая оставалась незанятой в течение десяти лет. До этого ее занимал Марк Джейкобс, близкий друг Мосс, когда безалкогольный напиток отмечал свое 30-летие в 2013 году.
В июне британская супермодель снялась для рекламной кампании диетической колы. На снимках новой кампании Мосс была одета в черное платье с золотыми цепочками и соответствующими аксессуарами, напоминающее кутюрное платье Chanel весны 1992 года. Оно было разработано ее подругой и стилистом Кэти Ингленд. Образы вдохновлены рекламой 11:30 Diet Coke Break 90-х годов.