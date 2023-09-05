Кейт Мосс показала фигуру на съемке без одежды

"Пару лет назад я начала говорить своей команде, что было бы здорово, если бы Кейт Мосс стала лицом бренда. Затем мы узнали, что ее стилист хочет взять несколько моделей одежды из нашей коллекции. Тогда мы подумали, что мечта сбудется", — рассказала Анин Биг.