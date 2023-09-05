Ева Грин без макияжа снялась в мини-платье

Французская актриса Ева Грин стала лицом новой рекламной кампании бренда Alexander McQueen. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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43-летняя Ева Грин позировала в твидовом мини-платье с бахромой. Образ дополнили массивные украшения. Для съемки она отказалась от макияжа и укладки, показав естественную красоту. В съемке также приняли участие Наоми Кэмпбелл и Эль Фаннинг.

Ева Грин — французская актриса театра, кино и телевидения, модель. Актерскую карьеру Ева Грин начинала в театре, затем состоялся ее кинодебют в драме Бернардо Бертолуччи "Мечтатели".

В качестве модели Ева Грин сотрудничала с такими известными фирмами, как Lancôme, Emporio Armani, Christian Dior, L'Oréal. Кроме того, ее можно увидеть в видеорекламах пива Heineken и духов Midnight Poison. Появлялась на обложках многочисленных журналов, в том числе L'Officiel, MAX, GQ, Vogue и других.

В 2007 году Грин была объявлена шестой самой сексуальной кинозвездой всех времен по версии журнала Empire.