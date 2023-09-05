Пластический хирург определил операции Маши Распутиной по фото
Дмитрий Зимин похвалил работу коллег.
Одна из самых ярких певиц отечественной эстрады Маша Распутина прекрасно выглядит в свои 59 лет. Пластический хирург
Дмитрий Зимин рассказал изданию «Страсти», какие операции могла сделать себе звезда, чтобы улучшить внешность.
«Судя по фото, коррекция лица была точно и видимо, что это было сделано не в каких-то конкретных отделах, а подход был явно комплексным. Была проведена работа в верхней трети лица, о чем говорит расположение бровей, скорее всего это эндоскопическая коррекция верхней трети лица. Что касается нижней трети, скорее всего был лифтинг, плюс проведена работа и над шеей. Относительно блефаропластики — вероятно, так как выглядит Маша действительно не плохо. Можно сказать, что она как была, такой и осталось и это самый лучший комплимент для женщины, у которой с годами внешность только улучшается», — объяснил хирург.
Он также подчеркнул, что в случае Маши операции органично вписались в ее внешность и не испортили лицо.