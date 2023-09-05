58-летняя Линда Евангелиста объявила о раке груди

Супермодель Линда Евангелиста стала лицом нового выпуска журнала WSJ.

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Снимки опубликовало издание в социальных сетях. Перед камерой она позировала в черном мини-платье с высоким воротом и разрезом на спине.

Газета.Ru

Модели уложили волосы локонами и сделали нюдовый макияж. В интервью журналу она рассказала, что за последние 5 лет она дважды боролась с раком груди.

"Опухоль обнаружили на ежегодной маммограмме. Я сразу же без колебаний выбрала двустороннюю мастэктомию, думая, что после этого все останется позади, и рак исчезнет", — поделилась Евангелиста.