58-летняя Линда Евангелиста объявила о раке груди на обложке глянца
Супермодель Линда Евангелиста стала лицом нового выпуска журнала WSJ.
Снимки опубликовало издание в социальных сетях. Перед камерой она позировала в черном мини-платье с высоким воротом и разрезом на спине.
Модели уложили волосы локонами и сделали нюдовый макияж. В интервью журналу она рассказала, что за последние 5 лет она дважды боролась с раком груди.
"Опухоль обнаружили на ежегодной маммограмме. Я сразу же без колебаний выбрала двустороннюю мастэктомию, думая, что после этого все останется позади, и рак исчезнет", — поделилась Евангелиста.
Летом Линда Евангелиста вместе с другими супермоделями 90-х — 57-летней Синди Кроуфорд, 54-летней Кристи Терлингтон и 53-летней Наоми Кэмпбелл — приняла участие в съемке для сентябрьского журнала Vogue. За стилизацию топ-моделей отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue. Фотографировал супермоделей Рафаэль Паваротти.