Самбурская выставила на продажу свои вещи

"Самый дорогой товар от артистки, вечернее платье, стоит 101 тысячу 190 рублей, есть и босоножки за 99 тысяч. А вот самая дешевая — мини-юбка за 7 тысяч. Всего Настасья хочет заработать на своей одежде 1 миллион 317 тысяч 740 рублей", — сообщил источник.

Настасья Самбурская часто принимает участие в съемках, выходит на красные ковровые дорожки во время мероприятий и публикует фото в соцсетях. Она не стесняется демонстрировать фигуру в откровенных нарядах. Самбурская не раз признавалась, что следит за тем, как выглядит. Артистка регулярно посещает тренажерный зал, а также соблюдает определенную диету – знаменитость не ест сладкое, мучное и не употребляет алкоголь. При росте 177 см Самбурская весит 58 кг.