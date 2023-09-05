Новое фото Веры Алентовой вызвало восторг в сети

Стильная, очаровательная и невероятно красивая Вера Алентова снова сразила поклонников наповал.

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Новый образ популярной актрисы заслужил немало комплиментов, вызвав восторг в сети.

Имя Веры Алентовой у многих киноманов ассоциируется с эталоном женской красоты. Актриса считалась одной из самых ярких звезд советского кино, но и теперь ее шарм и популярность не вызывают даже тени сомнений.

Социальные сети вдова Владимира Меньшова не ведет, но время от времени коллеги или близкие актрисы делятся ее свежими фотографиями. На этот раз снимок Алентовой опубликовала ее дочь Юлия Меньшова.

Перед фотокамерой 81-летняя Вера Валентиновна позирует сидя в роскошном бордовом кресле с золотым покрытием на деревянной резьбе. На актрисе красуется длинное темное платье в белый горох, дополненное широкополой шляпой и черно-белыми туфлями. Массивные серьги в ушах, сдержанный макияж и сумка на коленях.

Алентова выглядела как настоящая светская львица, актриса из былой эпохи, когда элегантность была абсолютной нормой для многих женщин. Свой неповторимый шарм Вера Валентиновна пронесла через года и продолжает личным примером вдохновлять поклонниц не забывать следить за собой вопреки течению времени и никогда не изменять собственному стилю.