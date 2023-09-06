Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в прозрачном платье

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке в прозрачном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Отмечается, что 53-летняя манекенщица дефилировала в одежде, которую создала в коллаборации с брендом PrettyLittleThing. Так, она выбрала черное платье длины макси без рукавов, украшенное стразами. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер, и через ткань просвечивал ее обнаженный бюст.