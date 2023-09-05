Венсан Кассель похвастался своей физической формой

Венсан Кассель поделился с поклонниками колоритным снимком из отпуска, похваставшись попутно потрясающей физической формой.

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Очевидно, французский актер ничуть не сожалеет о возвращении статуса холостяка.

Французский актер Венсан Кассель недавно пережил развод с молодой супругой Тиной Кунаки. И хоть артист никак не комментирует случившееся, поклонники уверены — он переживает. И если в своих социальных сетях Тина не упускает случая похвастаться фигурой, то и 56-летний Венсан решил не отставать от нее.

На новом снимке артист позирует на фоне потрясающего закатного неба в белых шорта и с оголенным торсом. Отдохнувший, загоревший и со счастливой улыбкой на устах. Похоже, Кассель отлично чувствует себя, вновь оказавшись холостым.

Активизировались и поклонницы француза. Актера засыпали комплиментами, расхваливая попеременно его улыбку и рельефный торс. А хвалить, надо заметить справедливости ради, есть за что.

Напомним, что Венсан был 14 лет женат на актрисе Монике Беллуччи, вместе с которой растит двоих дочерей — Деву и Леони. Экс-супруги до сих пор поддерживают теплые взаимоотношения. А вот со второй женой Кассель явно расстался менее позитивно.

Актер был женат на модели Тине Кунаки с 2018 года, а до этого жил с ней фактическим браком еще пару лет. У Венсана и Тины есть дочь — Амазони, появившаяся на свет в 2019 году. В апреле 2023 года Кассель неожиданно удалил все фотографии своей супруги из социальных сетей, после чего мир заговорил об их расставании. Вскоре пара и впрямь официально объявила о разводе.