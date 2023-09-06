Сергей Астахов вновь стал отцом

Актер Сергей Астахов стал отцом во второй раз. Матерью малыша стала гражданская жена артиста, Виктория.

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Сергей уже несколько лет встречается с бывшей учительницей начальных классов Викторией Савкеевой. Стало известно, что у пары родился сын, вес мальчика составляет 3600 граммов, рост – 50 см. Возлюбленные дали наследнику имя Александр.

Астахов в прошлых интервью упоминал, что они с Викторией мечтают о ребенке. Возлюбленные хотели сына, пишет StarHit.

У Сергея есть дочь Мария от отношений с Викторией Адельфиной. Его нынешняя возлюбленная стала мамой впервые.