"Они не общаются". Карибидис — о ссоре Галустяна с Харламовым

"Они не общаются". Демис Карибидис рассказал о ссоре Михаила Галустяна с Гариком Харламовым
Участник шоу Comedy Club Демис Карибидис рассказал о ссоре между своими коллегами Михаилом Галустяном и Гариком Харламовым. Своим мнением артист поделился в интервью Юлии Меньшовой.
По словам Карибидиса, слухи о конфликте между Галустяном и Харламовым - "полная ерунда". Он хорошо знает комиков и считает, что они не могли поругаться, так как юмор предполагает честные и доверительные отношения между людьми.
Однако артист предположил, что они могут не общаться из-за разных взглядов на творчество.
"Они не общаются, может быть. Возможно, у них разный юмор, они каждый по-своему смотрят на творчество, но это ни в коем случае не говорит о том, что они ругаются. В Comedy Club невозможно поссориться", - сказал Карибидис.
Комик привел в пример свои отношения с Тимуром Батрутдиновым. По словам Карибидиса, иногда они кричат друг на друга часами из-за работы, но это не личностные конфликты, а "выяснение творчества".