Яна Рудковская распродает свой гардероб по «приятным ценам»

"Самый дорогой товар от артистки, вечернее платье, стоит 101 тысячу 190 рублей, есть и босоножки за 99 тысяч. А вот самая дешевая — мини-юбка за 7 тысяч. Всего Настасья хочет заработать на своей одежде 1 миллион 317 тысяч 740 рублей", — сообщил источник.