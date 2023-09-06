Яна Рудковская распродает свой гардероб по «приятным ценам»

Продюсер Яна Рудковская решила распродать кутюрные наряды из личного гардероба. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Новая партия моих архивных вещей: Chanel, LV, Elie Saab, Fendi, Valentino по приятным ценам, а с учетом нынешнего курса, просто смешным! Уже на архивной странице", — написала Рудковская.
На днях актриса Настасья Самбурская решила продать свой старый гардероб. Она выставила на продажу свои брендовые вещи на миллион рублей через ресейл-платформу.
Актриса опубликовала 41 объявление в прошлом месяце.
"Самый дорогой товар от артистки, вечернее платье, стоит 101 тысячу 190 рублей, есть и босоножки за 99 тысяч. А вот самая дешевая — мини-юбка за 7 тысяч. Всего Настасья хочет заработать на своей одежде 1 миллион 317 тысяч 740 рублей", — сообщил источник.