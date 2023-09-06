Гулькина призналась, что критиковала сценический образ Шатунова
Певица Наталья Гулькина в разговоре с mk.ru вспомнила, что в годы популярности "Ласкового мая" просила солиста Юрия Шатунова надеть красивую рубашку на сцену.
"Меня все время удивляло в нем то, что он мог выходить на сцену в том, в чем приехал. Вот он ехал в футболке в автобусе, а потом в ней же вышел на сцену. Я ему часто выговаривала: "Юра, почему ты не можешь найти красивую майку, рубашку?" А он смеялся: "Прекращай, это не важно, это никому не нужно, нужен я. Хоть голым я выйду", - рассказала Гулькина.
По словам певицы, она неоднократно его "ругала" за отсутствие сценического образа, в то время как сам певец отшучивался, считая это не особо важным.
При этом, вспомнила Гулькина, несколько лет назад Шатунов таки надел на выступление футболку со стразами. После этого исполнительница похвалила коллегу, который прислушался к ее совету.
"Зашла к Юре, а он стоит в какой-то майке со стразами. Я говорю: "Боже мой! Не может быть! Ты услышал мои молитвы! Ты надел красивую рубашку!". Он опять смеется: "Отстань от меня со своей рубашкой!" - резюмировала звезда.