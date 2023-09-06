Гулькина призналась, что критиковала сценический образ Шатунова

"Меня все время удивляло в нем то, что он мог выходить на сцену в том, в чем приехал. Вот он ехал в футболке в автобусе, а потом в ней же вышел на сцену. Я ему часто выговаривала: "Юра, почему ты не можешь найти красивую майку, рубашку?" А он смеялся: "Прекращай, это не важно, это никому не нужно, нужен я. Хоть голым я выйду", - рассказала Гулькина.