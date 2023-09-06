Вдова Шатунова расплакалась на открытии памятника

Певец Юрий Шатунов в конце июня прошлого года ушел из жизни. Артисту было 48 лет. Сегодня, в день рождения Шатунова, его родные и друзья собрались на кладбище, чтобы открыть памятник. Его открыла супруга знаменитости Светлана.