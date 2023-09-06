Сергей Жуков рассказал, как его дочь получила главную роль в сериале
Певец Сергей Жуков в интервью "СтарХиту" признался, что семь месяцев не говорил дочери Нике о том, что она получила главную роль в сериале "Плакса".
"Мне больше всего не хотелось, чтобы говорили, будто я продвигаю свою дочь. Мы с моей супругой Региной семь месяцев не признавались дочери, что ее утвердили. Помню, когда Ника об этом узнала, разревелась от счастья. Мы сразу предупредили, что это огромная ответственность", - рассказал Жуков.
По словам музыканта, его дочь восприняла слова отца со всей серьезностью и сразу начала готовиться к роли. В частности, отметил Жуков, Ника за восемь месяцев научилась играть на гитаре, а также записалась в рок-школу, чтобы оттачивать свое мастерство.
Фронтмен группы "Руки Вверх!" вспомнил, что всего у дочери в сериале 58 сцен.
"Помню, как в первый день снимали сложный эпизод: по сценарию ее героиня рыдает в отделении полиции. Многие актеры, честно говоря, пользуются карандашами для слез, но она этого не приемлет. Мы отсняли всего три дубля, а съемочная группа уже сидела вся в мурашках. Ни у кого не осталось вопросов", - рассказал Жуков.