Сергей Жуков рассказал, как его дочь получила главную роль в сериале

"Помню, как в первый день снимали сложный эпизод: по сценарию ее героиня рыдает в отделении полиции. Многие актеры, честно говоря, пользуются карандашами для слез, но она этого не приемлет. Мы отсняли всего три дубля, а съемочная группа уже сидела вся в мурашках. Ни у кого не осталось вопросов", - рассказал Жуков.