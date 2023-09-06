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Иосиф Пригожин сравнил Шатунова с группами «Кино» и Teh Beatles

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с mk.ru заявил, что Юрию Шатунову удалось совершить творческую революцию в России.

Иосиф Пригожин сравнил Шатунова с группами «Кино» и Teh Beatles
© Газета.Ru

"Шатунов совершил революцию в современной России. В период перестройки Юрий Шатунов ассоциируется с новой Россией. Он поломал все стереотипы классического понимания, когда артист должен пойти в институт. Без музыкального образования Юра собирал стадионы и большие дворцы, стал культовым, как группы "Битлз" и "Кино", - отметил Пригожин.

Он напомнил, что певец оставался востребованным артистом целых 54 года: его песни многие поют и по сей день.

По мнению Пригожина, Шатунову удалось сохранить искренность и человечность несмотря на те страдания, что певцу пришлось пережить в детском доме.

Муж певицы Валерии считает, что музыкант останется в истории как артист, которому удалось завоевать любовь миллионов жителей не только России, но и зарубежных стран.

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