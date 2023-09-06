Эмили Ратаковски пришла на модный показ в платье без белья

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски стала гостьей первого показа Недели моды в Нью-Йорке. Фотографии с мероприятия опубликовал Daily Mail.
5 сентября в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, которая открылась показом новой коллекции молодежного бренда Pretty Little Thing, созданной в коллаборации с супермоделью 90-х Наоми Кэмпбелл.
32-летняя Эмили Ратаковски пришла на показ в горчичном полупрозрачном мини-платье с глубоким декольте, под которое модель не надела нижнее белье. Звезда подиумов распустила волосы и сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза.
У Эмили Ратаковски есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены.
Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. В марте ее засняли за поцелуями с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом.