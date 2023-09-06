Эмили Ратаковски пришла на модный показ в платье без белья

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски стала гостьей первого показа Недели моды в Нью-Йорке. Фотографии с мероприятия опубликовал Daily Mail.

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5 сентября в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, которая открылась показом новой коллекции молодежного бренда Pretty Little Thing, созданной в коллаборации с супермоделью 90-х Наоми Кэмпбелл.

32-летняя Эмили Ратаковски пришла на показ в горчичном полупрозрачном мини-платье с глубоким декольте, под которое модель не надела нижнее белье. Звезда подиумов распустила волосы и сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза.

У Эмили Ратаковски есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены.