Как выглядят и чем занимаются жены певца Шамана

Новая звезда шоу-бизнеса Ярослав Дронов, широко известный под творческим псевдонимом SHAMAN на протяжении долгого времени намеренно разделял личную жизнь и карьеру. Поэтому в интервью музыкант редко упоминал про свою семью, предпочитая рассказывать лишь о музыке.

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Многие были уверенны, что у молодого и популярного исполнителя тысячи поклонниц, и яркий артист вряд ли страдает от недостатка внимания, тем более от одиночества. Фанатки лишь гадали, свободно ли сердце знаменитости? И завесу тайной личной жизни Ярослав решил приоткрыть только недавно, раскрыв прессе детали своих амурных дел.

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Первой любовью девятиклассника Дронова стала Марина, которая работала преподавателем музыки и была старше его на шесть лет.

Вскоре влюбленность перетекла в официальный брак. Однако, пара прожила вместе всего 4 года. Союз не спасло от развода и рождение дочери.

Подробности развода Ярослава с первой женой долгое время оставались скрытыми, но не так давно некоторые детали были раскрыты.

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Оказалось, что Марина не желала с мужем и дочерью переезжать в Москву, а предпочитала оставаться в родном Новомосковске.

Позже выяснилось, что у нее был роман на стороне, и после этой новости Ярослав не выдержал и подал на развод.

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Марина Рощупкина по-прежнему живет в родном городе певца SHAMAN – Новомосковск вместе с дочерью, рожденной от звезды. В тульской области женщина работает педагогом по народному и эстрадному вокалу, к тому же она сама исполняет песни, романсы, будучи в составе ансамбля «Виноград».

Несмотря на разочарования в прошлом, Ярослав Дронов нашел счастье в настоящем. Но певец не торопился рассказывать об успехах в личной жизни.

Нарушив интригу, он рассказал, что в 2017 году вступил в брак с топ-менеджером Еленой Мартыновой, которая оказалась старше артиста на 14 лет.

С тех пор она заняла позицию заместителя гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании «МегаФон». Хотя многие подразумевали, что Елена помогала мужу в его музыкальной карьере из-за ее опыта в PR, но коллега Елены утверждал, что Мартынова не могла повлиять на успех мужа.

«Если бы повлияла, то он бы стал звездой через год после свадьбы, а не только в 2022-м году» — говорит супруга исполнителя хита «Встанем».

Но что действительно связывает эту пару, так это сильные чувства. Елена Мартынова говорит о том, как знакомство с Ярославом изменило ее жизнь, и как она сразу увидела в нем человека с исключительным талантом и уникальной личностью.

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