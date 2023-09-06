83-летний Виторган проводил дочерей в гимназию на 1 сентября

83-летний Эмануил Виторган никак не нарадуется позднему отцовству. Ведь третий брак с Ириной Млодик принес актеру двух дочерей.

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Артист активен в социальных сетях и регулярно публикует фотографии своих младших наследниц от третьей жены. Но как можно заметить, от публики поступает своя волна отклика и зачастую она не в положительном ключе.

Фолловеры критикуют Виторгана, заявляя, что он как возрастной родитель обрекает девочек на то, что большую часть своей жизни они будут расти без отца. К тому же замечают, что из-за пропасти в возрасте, дети и пожилые родители в дальнейшем не смогут найти общий язык.

Но Эмануил Гедеонович предпочитает не замечать подобные критикующие комментарии, чтобы не вступать в полемику.

Он по-прежнему продолжает делиться моментами из жизни своих юных наследниц Этель и Клары, которым в этом году исполнилось 5 лет и 4 года.

И несмотря на то, что девочки еще не доросли до школьного возраста, звездный папа устроил им первосентябрьский праздник.

В день знаний Клара и Этель Виторган пошли в гимназию с дошкольным отделением №1529 им А.С. Грибоедова.

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Артист разместил в микроблоге праздничный снимок с девочками и написал, что они ждали этот день и с удовольствием пошли в детский садик, после летних каникул.

В комментариях под постом фанаты отметили, что сестренки за лето заметно подросли, а также что девочки очень красивые: