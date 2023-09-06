Самойлова сообщила о пополнении в семье: «Уговорили меня»
По словам предпринимательницы, «уровень счастья в их семье повысился до максимума».
Бизнесвумен Оксана Самойлова призналась, что в их семье случилось пополнение. Подробностями звезда поделилась в своих соцсетях.
«В нашем доме появилось милое существо. У Ариелы (старшая дочь знаменитости, — прим. WomanHit.ru) на днюхе был белый кролик с такими черными накрашенными глазками. И мы с Денисом (муж бизнесвумен) не могли отлипнуть от него, мы влюбились. Тогда поняли, что заведем такого кролика» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — начала свой рассказ Самойлова.
Самойлова поведала, что теперь с ними живут четыре кролика разной расцветки.
«Вчера привезли Банни и еще крольчат. В итоге мы взяли всех. У нас есть Банни, Пима — серая, Май — черно-беленький, Обри — серенький, похож на шиншилку. Мой детский сад. Я королева кроликов. От такой милоты у меня случилось помутнение рассудка и дети уговорили меня на четверых крольчат. Уровень счастья в семье повысился до максимума. Так носятся здесь, носятся», — отметила звезда.
Напомним, у Оксаны и Дениса есть четверо детей — три дочери и один сын.