Самойлова сообщила о пополнении в семье: «Уговорили меня»

«Вчера привезли Банни и еще крольчат. В итоге мы взяли всех. У нас есть Банни, Пима — серая, Май — черно-беленький, Обри — серенький, похож на шиншилку. Мой детский сад. Я королева кроликов. От такой милоты у меня случилось помутнение рассудка и дети уговорили меня на четверых крольчат. Уровень счастья в семье повысился до максимума. Так носятся здесь, носятся», — отметила звезда.