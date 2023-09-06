Жена Джигана показала «новых членов семьи»

Оксана Самойлова опубликовала первые фото домашних питомцев — четырех кроликов. Такое приобретение Оксана Самойлова назвала "непредвиденным" и призналась, что на такой поступок ее уговорили дети. На фото она показала себя без макияжа и в халате, а рядом на ладонях позировал один из животных.

У пары четверо детей: 12-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид. В начале 2023 года появились слухи о разладе в семье — Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены. После этого рэпер вышел на связь и заявил, что на время съехал из дома ради записи нового альбома. А Оксана Самойлова признавалась подписчикам, что пока не готова откровенно говорить обо всем происходящем. Однако в апреле супруги объявили о воссоединении и уже несколько раз ездили в совместные путешествия по миру.