Ольга Бузова назвала главные качества идеального мужчины
Самая популярная телеведущая в стране Ольга Бузова дала большое интервью, в котором рассказала о любви, отношениях с мужчинами и о главных качествах противоположного пола.
Личная жизнь Ольги Бузовой всегда находилась под пристальным вниманием миллионной армии ее поклонников. Однако каждый раз когда казалось, что вот он — идеальный избранник звезды реалити-шоу, отношения вдруг заканчивались и Ольга снова погружалась с головой в работу.
Не так давно Бузова даже приняла участие в очередном проекте, где из множества мужчин должна была выбрать себе в пару одного, самого достойного. Но и эта затея не увенчалась успехом. Так что же ищет знаменитость в мужчинах? По каким качествам выбирает возлюбленных?
«Достойный, надежный и уверенный в себе. Целеустремленный. Еще важно чувство юмора. Мужчина, с которым мне спокойно, интересно и весело. А самое главное, чтобы он любил девочку Олю, а не Ольгу Бузову», — призналась певица в беседе с Maxim.
И, конечно, самым главным для любого мужчины, по мнению Ольги, является мозг. Именно интеллект делает мужчин сексуальными, уверена Бузова. Однако сама телеведущая признается, что когда влюблена не способна мыслить рационально, ее мозг попросту отключается:
«Я всех мужчин выбираю сердцем, мозг в этот момент отключается. Я сто раз себе говорила, что надо подходить более рационально к выбору, но любовь — это не про план и не про схему. Я просто люблю, а к чему это приводит, к сожалению, вы видели, и не раз. Я всегда себе после таких отношений говорю, что точно в следующий раз включу мозг… Но потом опять любовь, и я ничего не могу с собой поделать».
Напомним, что Ольга четыре года была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. А с 2019 по 2021 годы состояла в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Оба романа окончились публичными выяснениями отношений.