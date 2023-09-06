Бузова назвала главные качества идеального мужчины

«Я всех мужчин выбираю сердцем, мозг в этот момент отключается. Я сто раз себе говорила, что надо подходить более рационально к выбору, но любовь — это не про план и не про схему. Я просто люблю, а к чему это приводит, к сожалению, вы видели, и не раз. Я всегда себе после таких отношений говорю, что точно в следующий раз включу мозг… Но потом опять любовь, и я ничего не могу с собой поделать».