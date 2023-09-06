Крайнова рассказала об отношении к Носику после расставания

Певица Настя Крайнова призналась в беседе с изданием "СтарХит", что находится в прекрасных отношениях с актером Александром Носиком.

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Крайнова отметила, что она и Носик остались друзьями после расставания. Более того, они периодически пересекаются на съемках и мероприятиях. Звезда отметила, что сейчас у нее намечается роман с другим мужчиной. Артистка общается с одним молодым человеком, однако их отношения протекают "медленно и нестандартно".

"Если честно… Мне даже это нравится. Посмотрим, куда это нас приведет", - поделилась певица.

В 2017 году стало известно о романе Крайновой с Носиком. Их отношениях сопровождались скандалом, так как на тот момент актер находился в браке с продюсером Ольгой фон Зингер. В том же году артист развелся с женой.