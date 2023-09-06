Бочкарева рассказала, как протекала ее третья беременность

Звезда «Счастливы вместе» рассказала, как протекала ее третья беременность
Актриса Наталья Бочкарева призналась в беседе с "Пятым каналом", что ее третья беременность прошла очень легко и гладко.
Бочкарева призналась, что физиологически различий, как протекали ее беременности, нет. Однако к третьему ребенку звезда подошла более осознанно. Сейчас артистка старается больше времени проводить с детьми.
"Потому что тогда я в буквальном смысле без отрыва от производства их рожала, то бишь на "Счастливы вместе", - поделилась актриса.
По словам Бочкаревой, на данный момент она старается подстраивать свое расписание так, чтобы чаще видеть ребенка.
"Может быть, иногда и хотелось бы себя как-то пожалеть: "Вот, ночь без сна, а я такая молодая и красивая". Но, наоборот, могу сказать, что третий ребенок - это еще более какая-то осмысленная история, когда ты понимаешь уже что, как, зачем и начинаешь просто реально ловить от этого удовольствие", - рассказала актриса.
1 апреля 2023 года Бочкарева сообщила, что родила третьего ребенка. У актрисы родился сын, которого назвали Александр. Звезда также воспитывает 15-летнего сына Ивана и 14-летнюю дочь Марию.