Бочкарева рассказала, как протекала ее третья беременность

"Может быть, иногда и хотелось бы себя как-то пожалеть: "Вот, ночь без сна, а я такая молодая и красивая". Но, наоборот, могу сказать, что третий ребенок - это еще более какая-то осмысленная история, когда ты понимаешь уже что, как, зачем и начинаешь просто реально ловить от этого удовольствие", - рассказала актриса.