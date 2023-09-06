Внучка Гурченко рассказала о продаже наследства

Женщина призналась, что до сих пор спорит с отцом Александром Королевым по поводу имущества Гурченко. После ухода актрисы из жизни семья получила две квартиры в центре Москвы, две машины и дачу. По данным издания, обе квартиры сейчас сдаются в аренду. При этом Елена отметила, что весь доход от сдачи жилья получает ее отец.