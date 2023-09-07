«Тайная мечта»: Харламов выставил в Сети портрет Гузеевой

За конфликтом телеведущей Ларисы Гузеевой и юмориста Гарика Харламова поклонники наблюдают давно. Знаменитости периодически обмениваются колкостями. Давно не вспоминавший об актрисе шоумен попытался в очередной раз уколоть звезду.

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Харламов на своей странице в соцсети выставил портрет Гузеевой и объявил конкурс на лучшее название картины. Ведущая была изображена в старинном наряде и с веером в руках.

Пользователи стали активно придумывать название. Многие отметили, что резидент Comedy Club часто вспоминает об артистке, видимо, он втайне влюблен в нее.

«Не твоя, вот ты и бесишься»; «Картина называется «Я тебе не по карману Гарик»; «Тайная мечта Харламова!» — оставили комментарии подписчики.