«Тайная мечта»: Харламов выставил в Сети портрет Гузеевой
За конфликтом телеведущей Ларисы Гузеевой и юмориста Гарика Харламова поклонники наблюдают давно. Знаменитости периодически обмениваются колкостями. Давно не вспоминавший об актрисе шоумен попытался в очередной раз уколоть звезду.
Харламов на своей странице в соцсети выставил портрет Гузеевой и объявил конкурс на лучшее название картины. Ведущая была изображена в старинном наряде и с веером в руках.
Пользователи стали активно придумывать название. Многие отметили, что резидент Comedy Club часто вспоминает об артистке, видимо, он втайне влюблен в нее.
«Не твоя, вот ты и бесишься»; «Картина называется «Я тебе не по карману Гарик»; «Тайная мечта Харламова!» — оставили комментарии подписчики.
Комики Михаил Галустян и Гарик Харламов давно работают вместе, но в последнее время они стали все реже общаться. Звезда Comedy Club Демис Карибидис рассказал, как строятся их взаимоотношения прямо сейчас. По его словам, он может несколько часов подряд ругаться с комиком Тимуром Батрутдиновым, однако после они сразу находят компромисс.