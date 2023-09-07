Шпица пожаловалась на бестактность поклонников

Актриса Катерина Шпица довольно редко жалуется на поведение поклонников, да и с хейтерами предпочитает не вступать в дискуссии.

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Однако на этот раз актриса все же решила высказаться, ведь вынуждена была выслушивать от двух разных посторонних мужчин один и тот же упрек.

Миниатюрная и стройная Екатерина Шпица всегда казалась поклонникам чуть ли не фарфоровой статуэткой. Удивительно, но фигура актрисы почти не меняется несмотря ни на что. Однако именно фигура Екатерины стала поводом для упрека.

Все знаменитости уже давно привыкли к сетевому хейту и тому, что чаще всего негативно о фигуре актрис высказываются женщины — слишком худая, слишком полная, некрасивая грудь/бедра/живот/колени и так далее. Многие артисты со временем научились не замечать едких фраз в свой адрес и просто не реагируют на провокации в социальных сетях. Но что делать, если замечание делает в лицо случайный прохожий? Именно с такой ситуацией столкнулась Шпица.

«Сегодня поднимаю тему, которая беспокоит периодически меня и, думаю, эта проблема задевает немалое число женщин, — пишет Катерина. — Стою около терминала аэропорта, жду мужа, пробирающегося ко мне в потоке машин других встречающих и такси. Мимо проходит мужчина, улыбается : «Привет от пермяков!» Приятное начало. Дальше: «Вы что-то сильно похудели». Я на мгновение опешила, потом сказала спокойно : «Знаете, это весьма некорректное замечание с вашей стороны». Ответ: «Ну просто раньше мне чё-то больше нравилось». Я опешила второй раз за 30 секунд. Говорю: «Ну это уже перебор. Хорошего вам вечера и до свидания».

И ладно бы подобный случай был единичным. Но схожая история случилась с актрисой вскоре после этого.

Из бассейна знаменитость подвозил таксист, который ей уже ранее встречался. Шпица не скрывает, что водитель изначально произвел на нее очень приятное впечатление и показался милым и добродушным человеком. А потом он вдруг заявил:

«Катерина, я так счастлив, что снова вас везу. Вот я в прошлый раз постеснялся сказать, но пользуясь случаем хочу сказать…» Я приготовилась внутри к чему-то очень приятному. И водитель с улыбкой заботливого отца закончил фразу : «… Вы не худейте больше, пожалуйста».

Актриса вновь была неприятно удивлена, но на этот раз решила все же ответить на критику, напомнив таксисту, что он не знает о причинах ее худобы и подобным замечанием может сильно ранить чувства любой посторонней женщины.

«Вы никогда не знаете причину худобы. А если женщина, которой вы это сказали, борется с онкологическим заболеванием? Вы только сделаете ей больнее. Это не мой случай, не волнуйтесь. Но даже мне неприятно, мой вес стабилен много лет, и ем я хорошо, а лицо худое, потому что, возможно, так вот я начала стареть в свои почти 38. И с этим, несмотря на многие усилия, я сделать ничего не могу. И заключила, улыбнувшись : «БелОк считаю. Филлеры не предлагать», — процитировала свой ответ водителю Шпица, признавшись что мужчина искренне распереживался и попросил у нее прощения.

Катерина же, чтобы избежать подобных сомнительных комплиментов в свой адрес уточнила, что она здорова, а фигура стройная просто из-за особенностей организма, которые ее не всегда радуют.

«Мне, как любой женщине, хоть и не отчаянно, но все же грустно прощаться с безусловной молодостью. А каково тем, кто худенький по драматическим и трагическим причинам? Думайте головой, люди! Вы ведь не несетесь к заметно поправившемуся человеку со словами : «Ты чего так поправилась?» А почему вам кажется, что прокричать человеку о его худобе — этично? Берегите друг друга», — подвела итог Катерина.