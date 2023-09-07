Меган Маркл посетила концерт Бейонсе с подругами, но без принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вышла в свет без мужа принца Гарри.

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Маркл посетила концерт певицы Бейонсе вместе со своими подругами Келли Роуленд и Керри Вашингтон. Хотя ранее зарубежные таблоиды сообщали, что на мероприятии был и скучающий Гарри.

Сейчас же зарубежное издание Daily Mail сообщает, что герцогиня Сассекская весело проводила время в компании своих подруг и без супруга.