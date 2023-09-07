Лазарев признался, что его дети хвастаются знакомством со звездами

«Лично знают Киркорова, Баскова»: Сергей Лазарев признался, что его дети хвастаются перед одноклассниками знакомствами
Сергей Лазарев воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочь Аню. Ребята уже не боятся вспышек фотокамер и спокойно относятся к популярности отца. Певец говорит о том, что периодически их берет на работу и выходит с ними в свет, но старается не частить с этим.
Лазарев подчеркивает, что он не балует детей, но и не запрещает им много. Он уверен, что его работа подарила малышам повод похвастаться перед одноклассниками, например, личным знакомством с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.
Напомним, Сергей долгое время скрывал появление у него сына и дочери тоже. Он сообщал о пополнении в семье лишь через некоторое время.
Известно, что детей Лазареву выносила суррогатная мать. Однако, кто является биологической матерью Никиты и Ани, неизвестно. Говорят, что это была одна и та же женщина. Лазарев старается проводить отпуска с малышами, так как очень скучает по ним во время гастролей. Сергей переживает, что упускает какие-то моменты, но признается, что каникулы с детьми — это особый вид отдыха, ведь под них надо подстраиваться.