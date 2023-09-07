Лазарев признался, что его дети хвастаются знакомством со звездами

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочь Аню. Ребята уже не боятся вспышек фотокамер и спокойно относятся к популярности отца. Певец говорит о том, что периодически их берет на работу и выходит с ними в свет, но старается не частить с этим.

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Лазарев подчеркивает, что он не балует детей, но и не запрещает им много. Он уверен, что его работа подарила малышам повод похвастаться перед одноклассниками, например, личным знакомством с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.

Напомним, Сергей долгое время скрывал появление у него сына и дочери тоже. Он сообщал о пополнении в семье лишь через некоторое время.