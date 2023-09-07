Ева Лонгория показала результаты изнурительных тренировок на пляже

Сыну Евы Лонгории, Сантьяго, уже 7 лет. За время беременности актриса сильно прибавила в весе, но после родов смогла быстро прийти в форму.

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48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» по-прежнему выглядит как в начале своей актёрской карьеры. Кадры из отпуска, которыми она активно делится в последнее время, лишь подтверждают это.

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Актриса регулярно радует поклонников снимками в ярких купальниках. Сейчас она отдыхает вместе с сыном на морском побережье Испании. Но там Ева не забывает про спорт. Даже в отпуске она не меняет расписание тренировок.

Сама актриса признаётся: она не очень любит спорт, но понимает, что это единственный способ отлично выглядеть и оставаться энергичной. Поэтому Ева занимается 4 раза в неделю, основа её тренировочного плана — йога и силовые.