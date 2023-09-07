Водонаева назвала своего краша в российском кино

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева назвала в беседе с Telegram-каналом "Звездач" Константина Хабенского своим главным крашем в российском кино.

© Газета.Ru

Водонаева заявила, что Хабенский ей наиболее симпатичен, и это "даже не обсуждается". Звезда смотрела практически все фильмы с артистом. Хабенский начал карьеру в 1989 году в Театре "Суббота". В 1994-м актер дебютировал в кино в картине "На кого Бог пошлет". В фильмографии артиста более 120 работ. Он снимался в таких фильмах, как "Майор Гром: Чумной Доктор", "Елки", "Доктор Лиза", "Метод", "Война миров Z", "Дневной дозор", "Ночной дозор", "Есенин", "Огонь".

В 2012 году Хабенский удостоился звания народного артиста России. Он также является лауреатом таких премий, как "Кинотавр", "Золотой орел", "Чайка", "Ника", ТЭФИ. В 2017 году Хабенский представил свой режиссерский дебют - фильм "Собибор", в котором сыграл главную роль.