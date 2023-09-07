Дочь Самойловой и Джигана ответила на критику ее макияжа

Наследники Джигана и Оксаны Самойловой растут под пристальным вниманием общественности.

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Иммунитет к хейту у них уже давно есть, особенно стоек он у старшенькой — 12-летней Ариелы, ведь девочку уже несколько месяцев критикуют то за слишком вызывающие наряды, то за яркий для ее возраста макияж.

Но гордая мама Оксана ни разу за это время бровью не повела, а все потому, что в своих методах воспитания она уверена.

В инстаграме* блогерша сообщила, что Ариела кардинально изменила свое отношение к макияжу.

«Ари, я тебе запрещала?» — спросила Оксана, на что дочь ответила отрицательно. «Процесс мне нравится, и, как я выгляжу с макияжем, конечно, мне нравится. Но с ним неудобно — смывать потом. В школу вообще нет — от слова совсем. На какие-то мероприятия, хорошо, на вечеринки тоже, в обычной жизни нет», — пояснила девочка.

Впрочем, где убыло, там и прибыло. Теперь макияжем увлеклась девятилетняя Лея. Она каждый день красит ресницы и клеит накладные ногти, но в школу, подчеркнула Оксана, ходит без них.

Не представляем, что сейчас чувствует многодетная мама, только недавно она призналась, что боится взросления дочерей.