Муцениеце стала жертвой мошенницы во время ремонта

Актриса Агата Муцениеце потеряла крупную сумму денег во время ремонта в загородном доме.

Дизайн-проект интерьера артистке помогала разрабатывать знакомая. Поначалу они находились в хороших отношениях, но спустя время Агата всерьез поругалась с дизайнером и обвинила ее в мошенничестве. Об этом звезда сообщила на своем YouTube-канале.

Неприятности начались, когда актриса перевела дизайнеру 700 тысяч рублей на покупку кондиционеров и жалюзи. Помощница заявила, что оформила нужные заказы. Агата не стала проверять информацию, поскольку доверяла дизайнеру, но вскоре выяснила, что та обманывает ее – техника не пришла в срок.

Муцениеце попросила оформить возврат, и дизайнер согласилась:

"Это было в мае, ребята. Деньги не вернулись, жалюзи нет, кондиционеров нет", – рассказала Агата.

Артистка призналась, что ей следовало глубже вникать в детали ремонта. Но из-за плотного рабочего графика, ей пришлось доверить закупку техники посторонним людям.