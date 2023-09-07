Актриса Муцениеце стала жертвой мошенницы во время ремонта
Актриса Агата Муцениеце потеряла крупную сумму денег во время ремонта в загородном доме.
Дизайн-проект интерьера артистке помогала разрабатывать знакомая. Поначалу они находились в хороших отношениях, но спустя время Агата всерьез поругалась с дизайнером и обвинила ее в мошенничестве. Об этом звезда сообщила на своем YouTube-канале.
Неприятности начались, когда актриса перевела дизайнеру 700 тысяч рублей на покупку кондиционеров и жалюзи. Помощница заявила, что оформила нужные заказы. Агата не стала проверять информацию, поскольку доверяла дизайнеру, но вскоре выяснила, что та обманывает ее – техника не пришла в срок.
Муцениеце попросила оформить возврат, и дизайнер согласилась:
"Это было в мае, ребята. Деньги не вернулись, жалюзи нет, кондиционеров нет", – рассказала Агата.
Артистка призналась, что ей следовало глубже вникать в детали ремонта. Но из-за плотного рабочего графика, ей пришлось доверить закупку техники посторонним людям.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что актриса Муцениеце показала свой дом.