Прохор Шаляпин высказался о создании семьи

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с kp.ru, что сейчас ни с кем не встречается. Шаляпин отметил, что ему очень хорошо без отношений. Более того, звезда "кайфует" от этого состояния.

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Однако артист не отрицает, что хочет семью. По мнению певца, для нее ему нужно присоединить еще одну квартиру на этаже к той, которая у него есть.

"Вопрос детей в моем случае упирается только в недвижимость. Сейчас я живу в обычной двухкомнатной квартире в сталинском доме в очень хорошем районе, откуда не планирую никуда переезжать", - поделился артист.

В августе Шаляпин пошутил, что идеальная женщина должна "холить и лелеять" настоящего мужчину. Вместе с этим артист осудил предрассудки, согласно которым родители якобы будут против свадьбы сына с богатой невестой, так как его будут считать альфонсом.