Дочь Кейт Мосс вышла в свет в прозрачном платье

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует издание WWD.

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20-летняя знаменитость появилась на вечеринке в Манхэттен-центре, организованной брендом Victoria's Secret. Звезда надела черный комплект белья, состоящий из трусов на высокой посадке и бюстгальтера с поролоновой чашкой. Поверх него Мосс примерила прозрачное короткое платье, декорированное золотой и серебряной вышивкой.

Помимо этого, девушка дополнила свой образ открытыми босоножками на высоком каблуке в тон наряду. Кроме того, она распустила светлые волосы, завитые в легкие локоны, и сделала макияж в нейтральных оттенках.