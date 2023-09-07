«Я тебе не по карману, Гарик». Гузеева свела с ума Харламова

Не секрет, что Харламов и Гузеева не ладят уже достаточно давно, но не вспомнить свою коллегу по шоубизу «добрым словом» юморист просто не может. На днях он опубликовал на своей странице портрет ведущей «Давай поженимся», которая изображена этакой дивой другой эпохи.

© Popcake.tv

Шикарная женщина сидит в пышном платье с декольте и размахивает веером. Комедиант попросил свою публику придумать лучшее название к публикации. В комментариях началось безудержное веселье, но большая часть подписчиков Харламова пришла к выводу, что тот не просто так цепляет Ларису Гузееву.

Наверное, испытывает к ней большую симпатию и влюблённость. На этой почве возникла и другая череда комментариев.

«Не твоя, вот ты и бесишься», «Картина Называется «Я тебе не по карману Гарик», «Любимая женщина Гарика Харламова», «Гарик, может вы уже поженитесь», «Тайная мечта Харламова! Уже реально Гузеева ассоциируется с Харламовым. Что тут скажешь», — высмеяли юзеры постоянный интерес Гарика к персоне актрисы.