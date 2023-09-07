Видео: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер наглядно показали, что все еще вместе

В Сети появились материалы с концерта певицы Бейонсе, на который звёздная пара явилась вместе. На одном из видео, опубликованном TMZ, они постоянно оказывают друг другу весьма недвусмысленные знаки внимания.

Ранее утверждалось, что роман между Шаламе и Дженнер был прекращён по инициативе Тимоти, якобы желавшего этими отношениями лишь привлечь внимание к его новой премьере - фильму "Вонка", который выйдет в мировой прокат 15 декабря.