Дизайнер обманула Муцениеце на сотни тысяч рублей

Дизайнер интерьера Наталья Абрамович обманула российскую актрису Агату Муцениеце. Звезда сериала «Честный развод» лишилась сотен тысяч рублей, об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

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Абрамович вызвалась бесплатно помочь Муцениеце с ремонтом загородного дома. Актриса переводила дизайнеру деньги на покупку предметов интерьера и другие нужды. Общая сумма составила 700 тысяч рублей, однако мошенница оставила всю сумму себе. По словам Муцениеце, она давно знакома с Натальей, из-за чего произошедшее особенно сильно ее расстроило.

Прежде актриса уже сотрудничала с дизайнером — Абрамович занималась ремонтом ее городской квартиры. При этом еще в тот период у Муцениеце возникли вопросы к качеству работ Натальи. После переделки кухни под потолком были установлены шкафы, которые оказалось невозможно открыть из-за упирающихся в лампу дверей. На вопросы собственницы по этому поводу дизайнер ответила, что шкафы выполняют скорее декоративную функцию.