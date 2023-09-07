Ирина Шейк воссоединилась с Брэдли Купером на прогулке с дочерью и привлекла внимание необычным образом
За личной жизнью российской модели ее поклонники наблюдают с попкорном и затаив дыхание — как за любимой мелодрамой, в общем. И недавно сюжетная линия этого кино дала неожиданный ход.
Спустя месяц слухов о стремительно развивающемся романе с американским футболистом Томом Брэди Ирина Шейк внезапно опубликовала снимок с романтических итальянских каникул с бывшим бойфрендом Брэдли Купером — вот так поворот!
И это еще что! После противоречивого поста поползли слухи, что между Ирой и Томом все в порядке, но тут бывшие возлюбленные воссоединились вновь — на этот раз чтобы сопроводить дочь Лею в ее первый школьный день. И учитывая то, каким счастливым выглядел Купер, выводы напрашиваются соответствующие: между этими двумя явно что-то большее, чем просто совместное воспитание общего ребенка.
Кстати, наряд Ира выбрала шпионский, уже заметили? Читатели издания Page Six посмеялись, мол, ну слишком старательно Ира пыталась скрыться в этот день от папарацци.
«Нет, черный капюшон в теплую погоду и высокие ботинки не привлекут внимания», «Она вообще понимает, что, когда пытаешься вот так скрыться, люди только больше смотрят на тебя?!» — написали они.
И, кстати, взволновал юзеров не только лук селебрити. Особенно заинтересовавшиеся начали выдвигать свои версии происходящего: кто-то уверен, что Том Брэди — лишь временное увлечение знаменитости, и посоветовали ему «бежать». Другие же предполагают, что это Брэдли активизировался, подумав, что вот-вот потеряет свою бывшую навсегда.
Ирина Шейк воссоединилась с Брэдли Купером на прогулке с дочерью и привлекла внимание необычным образом
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