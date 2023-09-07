«Дайте мне насладиться жизнью». Николай Басков - об отношении к браку

Певец рассказал о своем отношении к браку на примере Нельсона Манделы.

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Николай Басков посетил праздничный марафон «18 нам уже!» на «Юмор FM», где пел и шутил в студии, с удовольствием общался с прессой в закулисье. Певец даже рассказал журналистам свой любимый анекдот.

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«Дочка говорит маме: „Мама, можно я пойду сегодня на дискотеку до пяти утра?“ — „Да, можно, только возьми противозачаточные средства“. — „Мама, я уже взрослая, мне 14 лет“. — „Мама знает, маме 28“, — балагурил артист.

На вопрос, почему такой весельчак до сих пор один, Басков ответил историей о Нельсоне Манделе.

„Мне нравится одна история. Нельсон Мандела провел в тюрьме 20 лет, там его каждый день пытали, били, издевались. Потом он вышел, вернулся к жене, пожил с ней полгода и сказал: "Нафиг мне это нужно“, и развелся. Я в браке был, в отношениях состоял, поэтому дайте мне пожить и насладиться жизнью! Я не испытываю никаких проблем. Я избавился от всех десять лет назад», — заявил певец.

На дне рождения веселого радио Николай Басков признался, что не помнит собственного 18-летия. Все подробности совершенно выпали из памяти. Дело в том, что тогда он уже с головой окунулся в творчество, и было не до праздников. А зарабатывать деньги будущая знаменитость вообще начала в 11 лет.

«Сначала торговал цветами, потом парфюмом. То есть я зарабатывал свои деньги, мог их тратить, гулять, и родители об этом не знали», — рассказал Басков.

Певец не без ностальгии вспоминал детали того времени, когда жвачку делили на десятерых, а джинсы искали в комиссионках. Когда он вернулся с первых зарубежных гастролей в джинсах, кто-то в толпе даже порезал их.

«То время объяснить невозможно, молодая аудитория не поймет, — отметил Николай Басков. — Но я отношусь к этому с огромным удовольствием, потому что те, кто пережили 90-е, стали более сильными и закаленными».

Несмотря на устойчивость к стрессу и чувство юмора, отдых ему все-таки требуется, признался артист. Этим летом он съездил отдохнуть на Алтай, потом был в Сочи.

«Я очень счастлив, что открываю для себя нашу страну. Она действительно невероятна. Столько есть и на Кавказе удивительных мест, открыл для себя там озера, о существовании которых не знал. В Башкирии есть потрясающие места, где и рафтингом можно заниматься», — поделился певец.

При этом отдых не всегда должен быть активным, добавил Николай Басков. Жизнь настолько насыщена, что надо уметь восстанавливаться, беречь силы и жажду творчества.