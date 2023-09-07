Лурдес Леон появилась на публике в платье-сетке

Дочь Мадонны Лурдес Леон посетила вечеринку в честь предстоящего возвращения шоу Victoria's Secret The Tour 23, которое состоится 26 сентября. Фотографии с мероприятия опубликовал Daily Mail.

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26-летняя Лурдес Леон позировала фотографам в прозрачном мини-платье из серебряных цепочек от американского дизайнера Наталии Фендер. Под платье девушка надела лишь миниатюрные черные трусы, выставив напоказ обнаженную грудь.

Дочь Мадонны дополнила образ черными босоножками на массивной платформе и высоком каблуке, колье-чокером и несколькими крупными кольцами. Лурдес Леон пошла по стопам своей знаменитой матери.

В августе прошлого года она дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol. Девушка уже представила две песни "Lock & Key" и "Cradiction", а также клипы на них. Отец Лурдес — персональный фитнес-тренер и актер Карлос Леон, с которым Мадонна встречалась в конце 90-х.