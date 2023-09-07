Рогов назвал самую модную звезду в России

По словам эксперта, тщательно подобран собственный гардероб у телеведущей Анастасии Ивлеевой . Рогов объяснил, что блогерша инвестирует в одежду, не снимается в вещах из шоурумов, а также прислушивается к своему стилисту Ксюше Смо.

«Ее гардероб реально создан по крупицам — это прямо уровень! Я знаю, что в пандемию для церемонии "Муз-ТВ" ей везли из Парижа костюм Schiaparelli за бешеные тыщи евро на каких-то лютых перекладных. Недавно она выступала в подиумном Rick Owens, у нее есть стеклянная сумка Coperni, винтажные жакеты Chanel и культовые вещи Jean Paul Gaultier. Даже если ее аудитория никогда не распознает эти бренды, все равно в этом ощущается класс», — пояснил специалист.

При этом Рогов добавил, что в список самых модных известных личностей больше никого не вносит. «Большинство наших звезд одеваются в прокатные наряды на один раз из шоурумов, не подогнанные по фигуре. Всем кажется, что шоу-бизнес означает купаться в деньгах, но купаются от силы человек десять. Остальные живут в съемных квартирах в Подмосковье, поэтому на вещи чаще всего тратят в последнюю очередь», — отметил он.